Площадь Конституции в Петербурге ждет масштабное преображение

Руководитель архитектурного бюро Никита Явейн пояснил, что авторы отказались от возведения сплошной высотной стены, сделав ставку на более сложную композицию. За образец взяты европейские кварталы небоскребов с мостами и арочными проемами. Согласно проекту, по сторонам от существующей башни возведут два симметричных комплекса. Каждый из них будет состоять из пары башен высотой 75 метров, выполненных в зеленоватых тонах. Общая площадь каждого объекта составит 54 тысячи квадратных метров. Под землей разместятся паркинги на 560 машин, еще 88 мест организуют на верхних уровнях. Предусмотрены парковка для инвалидов и вместительная велостоянка.