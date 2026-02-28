Иномарку Porsche 911 Carrera продают в Иркутске за 16,5 млн рублей

Напомним, щенок по кличке Вата едва не погиб на морозе в Бурятии. Длинная шерсть вмерзла в лед в лесу, где едва ли можно встретить прохожих. Но история со счастливым концом! Животное заметил водитель мусоровоза, который ехал на полигон ТБО.