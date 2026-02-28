Иномарку Porsche 911 Carrera продают в Иркутске за 16,5 млн рублей

В Иркутске выставили на продажу автомобиль Porsche 911 Carrera 2021 года выпуска. Согласно информации на сайте бесплатных объявлений, стоимость иномарки составляет 16,5 млн рублей.
Владелец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии: якобы она хранилась в гараже, а её обслуживание выполнялось исключительно у официального дистрибьютора. Пробег автомобиля — 16 тысяч км.
Представленный к продаже экземпляр относится к четвёртому поколению линейки, которое производится в разных модификациях с 2018 года.
Напомним, щенок по кличке Вата едва не погиб на морозе в Бурятии. Длинная шерсть вмерзла в лед в лесу, где едва ли можно встретить прохожих. Но история со счастливым концом! Животное заметил водитель мусоровоза, который ехал на полигон ТБО.