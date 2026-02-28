Ричмонд
Иномарку Porsche 911 Carrera продают в Иркутске за 16,5 млн рублей

Пробег автомобиля — 16 тысяч км.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выставили на продажу автомобиль Porsche 911 Carrera 2021 года выпуска. Согласно информации на сайте бесплатных объявлений, стоимость иномарки составляет 16,5 млн рублей.

Владелец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии: якобы она хранилась в гараже, а её обслуживание выполнялось исключительно у официального дистрибьютора. Пробег автомобиля — 16 тысяч км.

Представленный к продаже экземпляр относится к четвёртому поколению линейки, которое производится в разных модификациях с 2018 года.

