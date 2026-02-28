Первое полное лунное затмение года будет багровым

Эйсмонт отметил, что во время этого затмения Луна окрасится в багровый цвет. «Луна будет отражать лучи света Солнца, которые проходят через земную атмосферу. Так как атмосфера поглощает голубую часть спектра, а красную пропускает, то и Луна из-за этого окрасится в багровые цвета», — объяснил он.