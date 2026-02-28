Первое полное лунное затмение года будет багровым

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Луна окрасится в багровый цвет во время первого в 2026 году затмения, которое произойдет 3 марта и продлится 74 минуты. Об этом рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.
«Полное лунное затмение начнется в 01:44 мск, а первые лучи упадут на Луну уже в 02:58 мск. То есть длительность полного затмения составит 74 минуты», — рассказал ученый.
Эйсмонт отметил, что во время этого затмения Луна окрасится в багровый цвет. «Луна будет отражать лучи света Солнца, которые проходят через земную атмосферу. Так как атмосфера поглощает голубую часть спектра, а красную пропускает, то и Луна из-за этого окрасится в багровые цвета», — объяснил он.