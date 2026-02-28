Туристы в России смогут догонять поезда в случае опоздания на посадку

Пассажиры, которые из-за опоздания не попали в туристический поезд, получат возможность догнать его в пути, чтобы продолжить путешествие, следует из новых правил и комментария Министерства транспорта России.
Такой регламент вступает в силу с 1 марта 2026 года. В новых правилах, в частности, прописываются моменты, касающиеся приобретения и возврата билетов, посадки и поездки на поезде, а также экскурсионных программ и тематических вагонов.
«В случае если пассажир отстал от поезда или опоздал к отправлению поезда, а впоследствии самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования поезда, такой пассажир допускается в поезд для продолжения перевозки», — говорится в документах.
Правила перевозок в турпоездах утверждены приказом Минтранса. В них также сказано, что пассажир не может рассчитывать на возврат части стоимости билета в случае, если он проехал не весь путь. Исключения составляют случаи, когда человек прервал поездку, поскольку ему потребовалась срочная медицинская помощь.
Кроме того, уточняется, что туристов, имеющих билет на определённый поезд, не пустят на другие рейсы, следующие по тому же маршруту.
«При прекращении пассажиром поездки в поезде возобновление поездки в поезде, следующем по аналогичному туристскому маршруту, не производится», — подчёркивается в правилах.
Напомним, в сентябре сообщалось, что в России предложили разрешить пассажирам оформлять билеты и проходить посадку с использованием биометрии, если перевозчик имеет соответствующие технические возможности.