Передвижной ФАП за год помог выявить рак у 29 жителей Калачинского района

В течение 2025 года бригада выполнила 238 выездов, преодолев более 10 тысяч километров. Помощь от медиков на колесах получили более 2,3 тысячи человек. Специалисты провели свыше 3,8 тысячи исследований крови, включая анализы на ВИЧ, гепатит С и онкомаркеры. От гриппа привились более 1,5 тысячи человек. 22 маломобильных пациента прошли обследование на дому.