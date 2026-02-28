Передвижной ФАП за год помог выявить рак у 29 жителей Калачинского района

В зоне обслуживания мобильной бригады Калачинской ЦРБ находятся 11 населенных пунктов, где живут почти 2,5 тысячи человек. Выезды совершают фельдшер Анастасия Шныптева, участковая медсестра Наталья Левченко и водитель Юрий Волосенко. 28 февраля в минздраве Омской области рассказали, что передвижной ФАП работает автономно в любую погоду.
В течение 2025 года бригада выполнила 238 выездов, преодолев более 10 тысяч километров. Помощь от медиков на колесах получили более 2,3 тысячи человек. Специалисты провели свыше 3,8 тысячи исследований крови, включая анализы на ВИЧ, гепатит С и онкомаркеры. От гриппа привились более 1,5 тысячи человек. 22 маломобильных пациента прошли обследование на дому.
В рамках диспансерного наблюдения врачи осмотрели более 1,1 тысячи человек. У 23 пациентов впервые выявили хронические заболевания, у 29 заподозрили онкологию.
Передвижной фельдшерско-акушерский пункт поступил в больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Он позволяет проводить профилактику и раннюю диагностику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
