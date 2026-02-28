На дорогах Башкирии за сутки в ДТП погибли два и пострадали 6 человек

Как сообщили в Минтрансе Башкирии, на утро 28 февраля в аэропорту Уфы происшествий не зафиксировано, задержано 8 авиарейсов. На железнодорожном транспорте и на междугородних рейсах «Башавтотранса» также происшествий не зафиксировано, задержек движения не было.