Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Башкирии за сутки в ДТП погибли два и пострадали 6 человек

В Башкирии на дорогах за сутки погибли два человека, еще шесть пострадали.

Источник: Комсомольская правда

По данным ГАИ по Башкирии, за прошедшие сутки в республике произошло 5 дорожных аварий, в том числе в Уфе — 2. В результате ДТП погибли два человека, различные травмы получили шесть человек.

Как сообщили в Минтрансе Башкирии, на утро 28 февраля в аэропорту Уфы происшествий не зафиксировано, задержано 8 авиарейсов. На железнодорожном транспорте и на междугородних рейсах «Башавтотранса» также происшествий не зафиксировано, задержек движения не было.

За прошедшие сутки на федеральных, региональных и местных дорогах уборку снега проводили 1098 единиц спецтехники.

— Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали более 2 тысяч тонн специальных материалов, — сообщили в Минтрансе Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.