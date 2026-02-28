На дорогах Башкирии за сутки в ДТП погибли два и пострадали 6 человек

По данным ГАИ по Башкирии, за прошедшие сутки в республике произошло 5 дорожных аварий, в том числе в Уфе — 2. В результате ДТП погибли два человека, различные травмы получили шесть человек.
Как сообщили в Минтрансе Башкирии, на утро 28 февраля в аэропорту Уфы происшествий не зафиксировано, задержано 8 авиарейсов. На железнодорожном транспорте и на междугородних рейсах «Башавтотранса» также происшествий не зафиксировано, задержек движения не было.
За прошедшие сутки на федеральных, региональных и местных дорогах уборку снега проводили 1098 единиц спецтехники.
— Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали более 2 тысяч тонн специальных материалов, — сообщили в Минтрансе Башкирии.
