Дядя и тётя годами помогали искать ребёнка, которого сами убили и закопали у трассы

Лишь недавно полиция смогла восстановить цепочку событий и установить причастных к преступлению. По версии следствия, ребёнка убили из мести. В содеянном сознались его дядя Анил и тётя Кришна. Они указали место, где закопали тело мальчика. Сейчас на участке недалеко от трассы Дели — Мумбаи работают экскаваторы. Поиски останков ведутся на глубине около девяти метров с применением георадара. Оба подозреваемых арестованы.