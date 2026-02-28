Дядя и тётя годами помогали искать ребёнка, которого сами убили и закопали у трассы

Четырёхлетний Принс исчез 16 августа 2020 года — мальчик играл во дворе дома, после чего пропал без следа. Родные искали его на протяжении нескольких лет, однако поиски не приносили результата. За это время в расследовании сменились семь следователей.
Лишь недавно полиция смогла восстановить цепочку событий и установить причастных к преступлению. По версии следствия, ребёнка убили из мести. В содеянном сознались его дядя Анил и тётя Кришна. Они указали место, где закопали тело мальчика. Сейчас на участке недалеко от трассы Дели — Мумбаи работают экскаваторы. Поиски останков ведутся на глубине около девяти метров с применением георадара. Оба подозреваемых арестованы.
Как установили следователи, после исчезновения Принса его родственники, причастные к убийству, активно участвовали в поисках ребёнка, стараясь отвести от себя подозрения. Также выяснилось, что никаких запасов пищи или личных вещей при мальчике обнаружено не было — тело было скрыто в земле сразу после преступления.
Ранее в Липецке было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пыталась лишить жизни своих малолетних детей, а затем собиралась покончить с собой. 26 февраля мать дала детям в возрасте восьми и пяти лет препараты с седативным и противосудорожным действием.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.