Дядя и тётя годами помогали искать ребёнка, которого сами убили и закопали у трассы

В индийском штате Раджастхан полиция раскрыла убийство четырёхлетнего мальчика, пропавшего ещё в 2020 году. Тело ребёнка было закопано неподалёку от трассы Дели — Мумбаи. Об этом сообщило издание NDTV.

Четырёхлетний Принс исчез 16 августа 2020 года — мальчик играл во дворе дома, после чего пропал без следа. Родные искали его на протяжении нескольких лет, однако поиски не приносили результата. За это время в расследовании сменились семь следователей.

Лишь недавно полиция смогла восстановить цепочку событий и установить причастных к преступлению. По версии следствия, ребёнка убили из мести. В содеянном сознались его дядя Анил и тётя Кришна. Они указали место, где закопали тело мальчика. Сейчас на участке недалеко от трассы Дели — Мумбаи работают экскаваторы. Поиски останков ведутся на глубине около девяти метров с применением георадара. Оба подозреваемых арестованы.

Как установили следователи, после исчезновения Принса его родственники, причастные к убийству, активно участвовали в поисках ребёнка, стараясь отвести от себя подозрения. Также выяснилось, что никаких запасов пищи или личных вещей при мальчике обнаружено не было — тело было скрыто в земле сразу после преступления.

