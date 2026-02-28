Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 28 февраля 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 28 февраля 2026:

1. Не пропусти, расскажи пожилым родным: В Молдове опубликован график выплат пенсий и пособий в марте — как не остаться без денег.

2. Красота — не только страшная, но и дорогая сила: В Кишиневе на выставку выстроилась очередь, несмотря на то, что билеты — по 50 леев, а парфюм — 10 тысяч.

3. «Братские связи» с калькулятором: Почему торговля между Молдовой и Украиной работает только в одну сторону.

4. По ночам пока ещё морозно: Синоптики рассказали, каким будет в Молдове последний день зимы.

5. По ком звонят встревоженные колокола: К чему приведёт изъятие восьмисот церквей у Молдавской митрополии — мнение.

