Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 28 февраля 2026:
1. Не пропусти, расскажи пожилым родным: В Молдове опубликован график выплат пенсий и пособий в марте — как не остаться без денег.
2. Красота — не только страшная, но и дорогая сила: В Кишиневе на выставку выстроилась очередь, несмотря на то, что билеты — по 50 леев, а парфюм — 10 тысяч.
3. «Братские связи» с калькулятором: Почему торговля между Молдовой и Украиной работает только в одну сторону.
4. По ночам пока ещё морозно: Синоптики рассказали, каким будет в Молдове последний день зимы.
5. По ком звонят встревоженные колокола: К чему приведёт изъятие восьмисот церквей у Молдавской митрополии — мнение.
Социальные пособия можно получить на банковскую карту, в банкомате или на почте наличными — по выбору получателя (далее…).
На Молдэкспо перед 8 марта открылась традиционная выставка достижений индустрии красоты (далее…).
«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.
Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).