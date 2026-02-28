В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары

В Кузбассе задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве супружеской пары в городе Прокопьевске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По данным ведомства, жертвами стали 60-летний мужчина и его 56-летняя жена.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что мужчина был застрелен в гараже, а женщина убита в своей кровати.
Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установили причастность подозреваемого, он задержан при силовой поддержке Росгвардии. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
