В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары

В Кузбассе задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве супружеской пары в городе Прокопьевске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По данным ведомства, жертвами стали 60-летний мужчина и его 56-летняя жена.