Семьям погибших в зоне СВО бойцов из Ангарска передали медали и ордена

— Никакие слова не заглушат боль утраты, но помнить — наш священный долг, — отметил мэр. — Имена героев-земляков навеки останутся в сердце города: они будут высечены в граните мемориальных плит у памятника ангарчанам, павшим при исполнении воинского и служебного долга в 95-м квартале.