Семьям погибших в зоне СВО бойцов из Ангарска передали медали и ордена

Мэр Ангарского городского округа Сергей петров передал ордена Мужества, медали «Суворова», «За отвагу», «За храбрость» II степени и Георгиевский Крест IV степени семьям погибших в ходе спецоперации военных.
— Никакие слова не заглушат боль утраты, но помнить — наш священный долг, — отметил мэр. — Имена героев-земляков навеки останутся в сердце города: они будут высечены в граните мемориальных плит у памятника ангарчанам, павшим при исполнении воинского и служебного долга в 95-м квартале.
Государственные награды — лишь малая часть безграничной благодарности землякам: Валерию Владимировичу Лисицину, Захару Александровичу Зырянову, Александру Сергеевичу Ёлшину, Евгению Андреевичу Мутовину, Егору Григорьевичу Ефременко, Александру Леонидовичу Казакову и другим героям.
