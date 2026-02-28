Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям погибших в зоне СВО бойцов из Ангарска передали медали и ордена

Имен героев будут высечены в граните мемориальных плит у памятника в 95-м квартале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Ангарского городского округа Сергей петров передал ордена Мужества, медали «Суворова», «За отвагу», «За храбрость» II степени и Георгиевский Крест IV степени семьям погибших в ходе спецоперации военных.

— Никакие слова не заглушат боль утраты, но помнить — наш священный долг, — отметил мэр. — Имена героев-земляков навеки останутся в сердце города: они будут высечены в граните мемориальных плит у памятника ангарчанам, павшим при исполнении воинского и служебного долга в 95-м квартале.

Государственные награды — лишь малая часть безграничной благодарности землякам: Валерию Владимировичу Лисицину, Захару Александровичу Зырянову, Александру Сергеевичу Ёлшину, Евгению Андреевичу Мутовину, Егору Григорьевичу Ефременко, Александру Леонидовичу Казакову и другим героям.

Напомним, в Иркутской области грипп подтвердился у 16 человек за неделю.