Роспотребнадзор предупредил о риске завоза мигрантами паразитарных болезней

Угроза завоза в Россию паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами становится все более актуальной. Об этом заявили представители Роспотребнадзора.
27 февраля состоялось заседание коллегии ведомства, посвященное актуальным вопросам эпидемиологического надзора за паразитарными заболеваниями.
В ходе мероприятия отметили, что эти болезни по-прежнему остаются одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения во всем мире.
— Особую актуальность приобретают риски завоза иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию, в том числе для осуществления трудовой деятельности, — заявили в пресс-службе ведомства.
Старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН и экс-главврач областного кожвендиспансера Николай Струин еще в 2024 году писал, что в Свердловской области наблюдается рост заболеваемости сифилисом среди мигрантов. За полгода их количество возросло до 78, а за восемь месяцев — 151 случай.
Каждый человек хоть раз испытывал страх подхватить какую-нибудь инфекцию в туалете. «Вечерняя Москва» узнала, насколько это действительно опасно, чем можно заразиться и, главное, как этого избежать.