Роспотребнадзор предупредил о риске завоза мигрантами паразитарных болезней

Старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН и экс-главврач областного кожвендиспансера Николай Струин еще в 2024 году писал, что в Свердловской области наблюдается рост заболеваемости сифилисом среди мигрантов. За полгода их количество возросло до 78, а за восемь месяцев — 151 случай.