«Не торопиться жить»: ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 100-летний юбилей

Боевой путь Николая Егоровича — это страницы военной истории. В 1943 году он отражал авианалеты фашистов на берегах Днепра, участвовал в битве за Кривой Рог и легендарной Ясско-Кишиневской операции. После Победы он продолжил служить Родине уже на гражданке: получил инженерное образование и участвовал в строительстве жилых домов. Главным своим достижением он считает большую семью: две дочери, четверо внуков и восемь правнуков.