«Не торопиться жить»: ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 100-летний юбилей

В Челябинске свой 100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Николай Егорович Шайбалов. Ветерана, прошедшего через страшные сражения, пришли поздравить не только родные и близкие, но сотрудники СУ СК России по Челябинской области. Офицеры поблагодарили юбиляра за мужество в годы войны и добросовестный труд в мирное время.
— Ветерану был вручен поздравительный адрес, а также микроволновая печь — в качестве подарка для удобства и комфорта в быту, — добавили в ведомстве.
Боевой путь Николая Егоровича — это страницы военной истории. В 1943 году он отражал авианалеты фашистов на берегах Днепра, участвовал в битве за Кривой Рог и легендарной Ясско-Кишиневской операции. После Победы он продолжил служить Родине уже на гражданке: получил инженерное образование и участвовал в строительстве жилых домов. Главным своим достижением он считает большую семью: две дочери, четверо внуков и восемь правнуков.
На вопрос о секрете своего долголетия именинник отвечает с улыбкой и житейской мудростью. По словам ветерана, главные правила — это отсутствие вредных привычек (за всю жизнь он не выкурил ни одной сигареты) и правильный жизненный настрой:
— Не торопиться жить, — советует Николай Егорович. — Если детство — надо детство справлять, пришло время любить — любовью надо заниматься. К женщине надо хорошо относиться, женщина — это жизнь.