Колесо обозрения «Солнце Москвы» 1 марта окрасится в фирменный цвет БКЛ

«Солнце Москвы» высотой 140 м является самым высоким колесом обозрения в Европе и одной из архитектурных доминант столицы. Благодаря масштабной конструкции тематическая подсветка будет видна из различных районов северо-востока Москвы и станет частью городского праздничного пространства.