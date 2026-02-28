Колесо обозрения «Солнце Москвы» 1 марта окрасится в фирменный цвет БКЛ

«Колесо обозрения “Солнце Москвы” окрасится в фирменный цвет БКЛ в честь трехлетия Большой кольцевой линии. Световое оформление станет визуальным акцентом праздничной даты и символом развития современной транспортной инфраструктуры столицы. Бирюзовая подсветка подчеркнет значимость крупнейшего проекта московского метро, объединившего десятки районов города в единую систему скоростного сообщения», — сказал собеседник агентства.
«Солнце Москвы» высотой 140 м является самым высоким колесом обозрения в Европе и одной из архитектурных доминант столицы. Благодаря масштабной конструкции тематическая подсветка будет видна из различных районов северо-востока Москвы и станет частью городского праздничного пространства.