Колесо обозрения «Солнце Москвы» 1 марта окрасится в фирменный цвет БКЛ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ вечером 1 марта подсветят фирменным бирюзовым цветом Большой кольцевой линии Московского метрополитена в честь ее трехлетия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аттракциона.

Источник: Агентство «Москва»

«Колесо обозрения “Солнце Москвы” окрасится в фирменный цвет БКЛ в честь трехлетия Большой кольцевой линии. Световое оформление станет визуальным акцентом праздничной даты и символом развития современной транспортной инфраструктуры столицы. Бирюзовая подсветка подчеркнет значимость крупнейшего проекта московского метро, объединившего десятки районов города в единую систему скоростного сообщения», — сказал собеседник агентства.

«Солнце Москвы» высотой 140 м является самым высоким колесом обозрения в Европе и одной из архитектурных доминант столицы. Благодаря масштабной конструкции тематическая подсветка будет видна из различных районов северо-востока Москвы и станет частью городского праздничного пространства.