В Бурятии осудили контрабандистов за попытку вывезти в Китай 15 тонн нефрита

В Бурятии два местных жителя пытались вывезти из страны более 15 тонн нефрита, стоимость более 92 миллионов рублей. Суд приговорил их к четырём годам лишения свободы условно и штрафу за подготовку незаконного вывоза крупной партии в Киатй. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей каждому», — говорится в сообщении.

С февраля по март 2025 года мужчины приобрели в Тункинском районе Бурятии незаконно добытый необработанный нефрит. Всего было скуплено 248 глыб общей массой более 15 тонн. Стоимость партии превысила 92 миллиона рублей. Камни злоумышленники упаковали в мешки и деревянные ящики, после чего вывезли их в Иркутск. Там нефрит хранился в ангаре и готовился к дальнейшей контрабанде в Китай.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России. Вся партия нефрита изъята и обращена в доход государства. Уголовное дело рассматривалось при поддержке прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ. Фигурантов признали виновными в приготовлении к незаконному перемещению стратегически важных ресурсов через таможенную границу, а также в незаконном обороте нефрита.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенные инспекторы пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии элитного табака. Речь шла о ста сигарах кубинского производства общей стоимостью около полутора миллионов рублей. 42-летний иностранец прилетел рейсом с Куба и прошёл через «зелёный» коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

