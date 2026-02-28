В Бурятии осудили контрабандистов за попытку вывезти в Китай 15 тонн нефрита

С февраля по март 2025 года мужчины приобрели в Тункинском районе Бурятии незаконно добытый необработанный нефрит. Всего было скуплено 248 глыб общей массой более 15 тонн. Стоимость партии превысила 92 миллиона рублей. Камни злоумышленники упаковали в мешки и деревянные ящики, после чего вывезли их в Иркутск. Там нефрит хранился в ангаре и готовился к дальнейшей контрабанде в Китай.