Пенсии, дачи и отели: что изменится для волгоградцев с 1 марта

Для тех, кто планирует отпуск, новости еще интереснее. В гостиницах теперь официально разрешили селиться без бумажного паспорта — достаточно показать водительские права или подтвердить личность через «Госуслуги». Авиапассажирам тоже станет проще: электронный билет теперь полностью равен бумажному, а если рейс задержат хотя бы на полчаса, можно будет вернуть деньги даже за «невозвратный» тариф. Более того, если вы опоздали на самолет в одну сторону, ваш обратный билет больше не аннулируют — им можно будет спокойно воспользоваться.