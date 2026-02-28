Пенсии, дачи и отели: что изменится для волгоградцев с 1 марта

Весна в Волгоградской области начнется с серьезных перемен в законах. С 1 марта 2026 года в силу вступает целый пакет новшеств, которые затронут почти каждую семью — от пенсионеров до заядлых путешественников.
Начнем с приятного — с денег. Тем пенсионерам, кто отметил 80-летний юбилей в феврале, теперь положена солидная прибавка. В СФР сообщили, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для них вырастет вдвое и составит 19 169 рублей. Такую же сумму начнут получать и те, кому в конце зимы оформили первую группу инвалидности. Перерасчет сделают автоматически, бегать по инстанциям не придется.
А вот молодым родителям стоит внимательнее изучить правила оформления единого пособия. Теперь алименты при расчете доходов семьи будут считать по-новому — исходя из средней зарплаты в регионе за прошлый год. Власти надеются, что это прикроет лазейку для тех, кто оформлял фиктивные разводы ради пособий.
Защитят с марта и наши банковские счета. Любителям быстрых денег в микрофинансовых организациях теперь не одобрят онлайн-заем без биометрии. Это сделано специально, чтобы аферисты не могли вешать кредиты на чужих людей, просто завладев их данными. Хотите взять деньги без «пальчиков» — идите в офис лично с паспортом.
Порядок наведут и в цифровых подписках. Знакомая ситуация, когда с «отвязанной» карты внезапно списывают деньги за музыку или онлайн-кинотеатр? С марта это запрещено. Сервисы обязаны присылать смс с предупреждением о продлении за несколько дней до списания, а удаленные реквизиты использовать больше нельзя.
Для тех, кто планирует отпуск, новости еще интереснее. В гостиницах теперь официально разрешили селиться без бумажного паспорта — достаточно показать водительские права или подтвердить личность через «Госуслуги». Авиапассажирам тоже станет проще: электронный билет теперь полностью равен бумажному, а если рейс задержат хотя бы на полчаса, можно будет вернуть деньги даже за «невозвратный» тариф. Более того, если вы опоздали на самолет в одну сторону, ваш обратный билет больше не аннулируют — им можно будет спокойно воспользоваться.
Не забыли и про дачников. В регионе наконец-то упростили и стандартизировали правила по видам разрешенного использования участков. Теперь процедура согласования станет единой и понятной, без лишней бумажной волокиты.