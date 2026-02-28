В Самаре с 3 по 5 марта отключат холодную воду на 15 улицах

Самое продолжительное отключение произойдет 5 марта. С 10:00 до 17:00 воды не будет на улице Балаковской, 6а, 8а, 10; в частном секторе по улице Балаковской (от Тушинской до 8-й Толевой); на 8-й Толевой, 6-й Толевой, Битумной; на Авроры, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19а, 21; на Ясной, 1−22; Рубероидной, 32−57, а также в котельных по адресам Битумная, 2 и 11.