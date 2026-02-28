Тело рекордсмена Гиннесса Алескера Гасанзаде обнаружили в Каспийском море

До этого в заливе Монтерей у побережья Калифорнии обнаружили тело пропавшей без вести 55-летней триатлонистки Эрики Фок. Согласно версии полицейских, женщина могла стать жертвой нападения акулы. Один из очевидцев рассказал, что видел хищника с телом во рту к югу от пляжа Давенпорт.