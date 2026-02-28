В Ростовской области могут изменить правила выдачи больничных для часто болеющих

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой изменить порядок выдачи листков нетрудоспособности для людей, которые слишком часто обращаются за медицинской помощью. В случае принятия проекта приказа ведомства, жители Ростовской области, как и все россияне, столкнутся с новыми правилами: если человек болеет четыре и более раз в полгода, его случай будет рассматриваться особо.
Документ сейчас проект проходит общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту проекта, если лечащий врач видит, что за последние полгода пациенту уже выдавалось четыре или больше больничных листов, при очередном обращении медработник сможет открыть документ только на срок до пяти календарных дней.
После этого, в течение пяти дней с даты оформления такого «короткого» больничного, врач обязан начать рассмотрение медицинской карты пациента на врачебной комиссии. При необходимости члены комиссии могут пригласить и самого пациента, в том числе с помощью телемедицины (по видеосвязи). Цель такого разбора — выяснить причины частой заболеваемости.
При этом повышенный контроль не затронет больничные, выданные:
— по уходу за больным членом семьи (например, за ребенком);
— по беременности и родам;
— при карантине;
— при лечении социально значимых заболеваний;
— при оказании помощи методом заместительной почечной терапии (диализа);
— а также все случаи лечения в стационаре.
