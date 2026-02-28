В Ростовской области могут изменить правила выдачи больничных для часто болеющих

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой изменить порядок выдачи листков нетрудоспособности для людей, которые слишком часто обращаются за медицинской помощью. В случае принятия проекта приказа ведомства, жители Ростовской области, как и все россияне, столкнутся с новыми правилами: если человек болеет четыре и более раз в полгода, его случай будет рассматриваться особо.