В ОП хотят ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях

Тем временем в Госдуме также обсуждают дополнительные меры поддержки семей. Так, депутат Леонид Слуцкий предложил увеличить единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей. Речь идет о повышении выплат в полуторном или двукратном размере на каждого ребенка в зависимости от количества новорожденных.