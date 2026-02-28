В ОП хотят ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях

В Общественной палате предложили ввести универсальное ежемесячное пособие для детей в многодетных семьях. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.
По его словам, каждый ребенок в такой семье должен получать выплату в размере половины регионального прожиточного минимума.
«Есть предложение ввести так называемое универсальное пособие, которое бы предоставлялось каждому ребенку в многодетной семье. Размер — половина прожиточного минимума», — заявил он в беседе с ТАСС.
Рыбальченко отметил, что сейчас многие семьи сталкиваются с так называемой «ловушкой доходов». При увеличении зарплаты родители могут лишиться части социальных выплат, поскольку ряд мер поддержки предоставляется только при доходах ниже прожиточного минимума.
По мнению Рыбальченко, универсальное пособие помогло бы устранить эту проблему. А также поддержать семьи, которые стараются увеличивать свои доходы.
Тем временем в Госдуме также обсуждают дополнительные меры поддержки семей. Так, депутат Леонид Слуцкий предложил увеличить единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей. Речь идет о повышении выплат в полуторном или двукратном размере на каждого ребенка в зависимости от количества новорожденных.