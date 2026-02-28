Метеозависимым приготовиться! В марте 2026 ожидается безжалостно затяжной период магнитных бурь

В дни пиков снижайте нагрузку. Речь и о физической активности, и об эмоциональном напряжении. Организм и так во время магнитных бурь работает в режиме адаптации, не стоит его перегружать. Если принимаете препараты от давления или успокоительные, особенно тщательно соблюдайте режим приёма. Пейте больше воды. Чистой, без газа. А вот от кофе, энергетиков и алкоголя во время магнитных бурь лучше временно отказаться. Они создают дополнительную нагрузку на сосуды, которым и без того непросто. Берегите сон. Ложитесь раньше обычного, проветривайте спальню, уберите гаджеты за час до сна. Качественный ночной отдых во время магнитных бурь — лучшее лекарство от геомагнитной хандры. Гуляйте на свежем воздухе. Март уже дарит первое тепло и длинные дни. Даже получасовая прогулка в парке поможет организму лучше справиться с геомагнитными качелями. Не паникуйте. Да, вы можете чувствовать себя неважно во время магнитной бури. Но это временно, это объяснимо и это пройдёт. Иногда достаточно просто знать причину своего состояния, чтобы переносить его спокойнее.