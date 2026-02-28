Роспотребнадзор: COVID-19 на Кубани протекает в форме ОРВИ, но требует внимания к профилактике

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отчиталось об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю, 8-ю по счету в 2026 году, в крае зарегистрировано 119 случаев заболевания COVID-19. Этот показатель на 12,6% ниже данных за тот же период прошлого года.