Роспотребнадзор: COVID-19 на Кубани протекает в форме ОРВИ, но требует внимания к профилактике

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отчиталось об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю, 8-ю по счету в 2026 году, в крае зарегистрировано 119 случаев заболевания COVID-19. Этот показатель на 12,6% ниже данных за тот же период прошлого года.
Подавляющее большинство заболевших — взрослые (75,2%). Важным является тот факт, что за отчетную неделю групповых очагов COVID-19 на территории Краснодарского края выявлено не было. Текущая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией чаще всего проявляется как ОРВИ средней степени тяжести.
Несмотря на позитивную динамику, специалисты Роспотребнадзора акцентируют внимание на необходимости соблюдения мер предосторожности.
«Новая коронавирусная инфекция может вызывать тяжелые осложнения. Не забывайте о мерах личной профилактики. При первых признаках заболевания оставайтесь дома и вызывайте врача. Будьте здоровы!» — обратились представители ведомства к жителям края.
Рекомендации по профилактике остаются прежними: избегать массовых скоплений людей, использовать средства индивидуальной защиты при необходимости, соблюдать гигиену рук и при плохом самочувствии своевременно обращаться за медицинской помощью.