Мэр Новосибирска рассказал о строительстве канатной дороги через Обь

Проект может соединить правый берег со станцией «Спортивная».

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о планах строительства канатной дороги от микрорайона «Европейский Берег» до станции «Спортивная». Градоначальник выступил перед журналистами в пресс-центре ТАСС.

В интервью Максим Кудрявцев похвалил проект канатной дороги — он улучшит транспортную доступность для жителей «Европейского берега» и сократит их путь до метро.

Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщали, что канатная трасса будет принимать более тысячи пассажиров в час в одном направлении, поездка займет около 9 минут. Пассажиры смогут пересаживаться на метро без выхода на улицу.