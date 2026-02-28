Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Более 9 га территории благоустроят около станции «Народное Ополчение»

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о планах по благоустройству территории возле транспортного узла «Народное Ополчение».

Источник: Reuters

«Благоустроим территорию у транспортного узла “Народное Ополчение”. Здесь расположены две станции метро: действующая БКЛ и строящаяся Рублeво-Архангельской линии, а также маршруты наземного городского транспорта. Планируем реорганизовать прилегающую к нему территорию площадью 9,07 га», — написал Сергей Собянин.

По его словам, на пересечении проспекта Маршала Жукова и ул. Демьяна Бедного появится сквер. Также будет реконструировано порядка 1,4 км улично-дорожной сети: здесь расширят проезжую часть, организуют дополнительные пешеходные зоны, наземные переходы и велодорожки. С западной стороны сквера появится общественно-деловой комплекс, который станет новой точкой притяжения для местных жителей.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше