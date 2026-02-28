Собянин: Более 9 га территории благоустроят около станции «Народное Ополчение»

По его словам, на пересечении проспекта Маршала Жукова и ул. Демьяна Бедного появится сквер. Также будет реконструировано порядка 1,4 км улично-дорожной сети: здесь расширят проезжую часть, организуют дополнительные пешеходные зоны, наземные переходы и велодорожки. С западной стороны сквера появится общественно-деловой комплекс, который станет новой точкой притяжения для местных жителей.