В РПЦ рассказали, какие имена можно выбирать для кошек

1 марта в мире отмечается День кошек. Для россиян этот праздник имеет особое значение, потому что на территории страны живет целых 49 миллионов домашних котов — это третье место среди всех стран мира. По этому случаю Центр изучения питания и благополучия животных провел масштабное исследование среди четырех тысяч владельцев и выяснил, по какой причине россияне обычно заводят кошек.