В РПЦ рассказали, какие имена можно выбирать для кошек

Кошек не рекомендуется называть обычными человеческими именами: если же другого варианта нет, предпочтительно использовать их уменьшительно-ласкательные формы. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Он пояснил, что существует традиция давать животным имена, похожие на человеческие, но в уменьшительно-ласкательной форме.
При этом, по его словам, гораздо предпочтительнее выбирать для кошки или кота нечеловеческие имена — от привычных кличек вроде Барсика или Рыськи до других оригинальных вариантов.
— Существует традиция называть животных если и похожими на человеческие имена, то уменьшительно-ласкательными: не Василий, а Васька, — отметил Первозванский в беседе с ТАСС.
1 марта в мире отмечается День кошек. Для россиян этот праздник имеет особое значение, потому что на территории страны живет целых 49 миллионов домашних котов — это третье место среди всех стран мира. По этому случаю Центр изучения питания и благополучия животных провел масштабное исследование среди четырех тысяч владельцев и выяснил, по какой причине россияне обычно заводят кошек.