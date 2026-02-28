DM: строение загадочной цивилизации нашли в центре пустыни в США

Среди американцев распространяется очередная теория заговора после обнаружения некоторыми пользователями социальных сетей загадочного треугольника в центре пустыни в штате Невада, строение находится в Бэттл-Маунтин, его окружают острые горные хребты, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«Изображение образования и его координаты — 40.35322, −117.34707 — заполонили социальные сети. Пользователи предположили, что это может быть “затерянная рукотворная пирамида”, и уверены, что она очень древняя. Другие называют треугольник “универсальным межгалактическим предупреждающим знаком”», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что среди множества безумных теорий были и реалистичные точки зрения: некоторые пользователи утверждали, что это сооружение — остатки старого аэродрома.
По их словам, формация очень похожа на очертания аэродрома Баффало-Вэлли — аварийного треугольного аэродрома, построенного в 1930—1940-х годах вдоль первых авиационных маршрутов.
В то время в Неваде были распространены треугольные аэродромы, которые использовались для нужд авиации, например, для почтовых маршрутов и аварийных посадок. Они специально были спроектированы в форме треугольника, чтобы пилоты могли приземляться по ветру с разных сторон.
