Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: строение загадочной цивилизации нашли в центре пустыни в США

Таинственный треугольник нашли в центре пустыни в американском штате Невада, в социальных сетях предположили, что строение могли возвести жители загадочной древней цивилизации.

Среди американцев распространяется очередная теория заговора после обнаружения некоторыми пользователями социальных сетей загадочного треугольника в центре пустыни в штате Невада, строение находится в Бэттл-Маунтин, его окружают острые горные хребты, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

«Изображение образования и его координаты — 40.35322, −117.34707 — заполонили социальные сети. Пользователи предположили, что это может быть “затерянная рукотворная пирамида”, и уверены, что она очень древняя. Другие называют треугольник “универсальным межгалактическим предупреждающим знаком”», — говорится в материале.

Автор публикации подчеркивает, что среди множества безумных теорий были и реалистичные точки зрения: некоторые пользователи утверждали, что это сооружение — остатки старого аэродрома.

По их словам, формация очень похожа на очертания аэродрома Баффало-Вэлли — аварийного треугольного аэродрома, построенного в 1930—1940-х годах вдоль первых авиационных маршрутов.

В то время в Неваде были распространены треугольные аэродромы, которые использовались для нужд авиации, например, для почтовых маршрутов и аварийных посадок. Они специально были спроектированы в форме треугольника, чтобы пилоты могли приземляться по ветру с разных сторон.

Ранее ветеран NASA Ли заявил, что инопланетяне действительно существуют.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше