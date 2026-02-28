В Омске на Левобережье отремонтируют очередной детский сад

Ранее мы писали, что вход в подземный пешеходный переход со стороны Торгового центра «Омский» будет перекрыт на время ремонта перехода. Перейти улицу Герцена в этот период можно будет по наземному переходу — светофор перенастроят и добавят пешеходную секцию.