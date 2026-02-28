Ричмонд
В Омске на Левобережье отремонтируют очередной детский сад

Работы уже начались.

Источник: Пресс-служба администрации города Омска

В Омске стартует обновление детского сада № 369, расположенного на бульваре Архитекторов. Работы проводятся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подрядная организация уже приступила к ремонту.

Стоимость проекта по контракту стоимостью 60,2 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.

Цель предстоящих работ — не просто косметический ремонт, а создание более комфортных и безопасных условий для воспитанников и сотрудников учреждения. Строители сосредоточатся на ключевых элементах здания, которые напрямую влияют на его долговечность и микроклимат внутри.

На время проведения ремонтных работ забота о воспитанниках обеспечена: дети перераспределены в другие образовательные учреждения города:

  • детские сады № 30 и 100;
  • подготовительные группы школ № 24 и 33.

Ранее мы писали, что вход в подземный пешеходный переход со стороны Торгового центра «Омский» будет перекрыт на время ремонта перехода. Перейти улицу Герцена в этот период можно будет по наземному переходу — светофор перенастроят и добавят пешеходную секцию.