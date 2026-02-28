В Омске на Левобережье отремонтируют очередной детский сад

В Омске стартует обновление детского сада № 369, расположенного на бульваре Архитекторов. Работы проводятся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подрядная организация уже приступила к ремонту.
Стоимость проекта по контракту стоимостью 60,2 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.
Цель предстоящих работ — не просто косметический ремонт, а создание более комфортных и безопасных условий для воспитанников и сотрудников учреждения. Строители сосредоточатся на ключевых элементах здания, которые напрямую влияют на его долговечность и микроклимат внутри.
На время проведения ремонтных работ забота о воспитанниках обеспечена: дети перераспределены в другие образовательные учреждения города:
- детские сады № 30 и 100;
- подготовительные группы школ № 24 и 33.
