Цифровой ангел-хранитель: В России могут запустить бесперебойную систему слежения за детьми

Поводом для инициативы стала недавняя резонансная история в Смоленске, где сотни волонтёров и спецслужбы трое суток искали пропавшую девятилетнюю девочку. Несмотря на счастливый финал, случай обнажил системную проблему: в критической ситуации родители часто остаются без цифровых инструментов контроля.
В связи с этим Чернышов направил официальное обращение (есть в распоряжении Life.ru) главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением включить доверенные сервисы детской геолокации в так называемый «белый список». Это позволит приложениям сохранять работоспособность даже при временных ограничениях связи или чрезвычайных ситуациях.
Ключевым пунктом инициативы является приоритетный доступ. Предполагается, что сервисы отслеживания детей должны входить в перечень ресурсов, доступ к которым не ограничивается операторами связи ни при каких обстоятельствах. Чтобы исключить злоупотребления и утечки данных, доступ к геолокации рекомендуется привязать к порталу «Госуслуги». Это гарантирует, что видеть местоположение ребёнка смогут только законные представители с подтверждённым статусом. Также депутат указал, что безопасность несовершеннолетних не должна зависеть от стабильности работы частных компаний или оплаты подписок. Государство должно обеспечить «защищённую среду» для родительского контроля.
Мы живём в эпоху цифровых технологий, но безопасность ребёнка до сих пор во многом держится на случайности: дозвониться, написать, кто-то увидел, кто-то сообщил. В условиях ЧС связь не должна зависеть от коммерческих факторов.
Борис Чернышов.
Вице-спикер Госдумы.
Предполагается, что создание единого «доверенного сервиса» на базе российской инфраструктуры позволит поисковым отрядам и родителям получать точные координаты ребёнка в режиме реального времени, минимизируя время реагирования в первые, самые важные часы после исчезновения. На данный момент обращение находится на рассмотрении в профильном министерстве.
Напомним, что история с исчезновением девочки в Смоленске держала в напряжении всю страну: ребёнок исчез утром 24 февраля во время прогулки с собакой. В поисках участвовало несколько сотен полицейских и волонтёров. Девочку обнаружили 26 февраля в квартире одного из соседних домов на улице, где она и проживала. Подозреваемого в похищении задержали, им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Сначала фигурант отказывался от дачи показаний и требовал адвоката, но позже начал сотрудничать со следователями. Его причастность подтвердила экспертиза улик, найденных в машине. Установлено, что задержанный насильно затолкал девочку в автомобиль и отвёз в квартиру своей сожительницы, где удерживал. При этом женщине он сообщил, что ребёнок якобы является его племянницей.
