В Ростове в автобусе упавший 14-летняя пассажирка получила травмы

Авария произошла вечером в пятницу 27 февраля. Примерно в 19:08 напротив домов №№ 36−38 по проспекту Ворошиловскому 34-летний водитель автобуса «ЛИАЗ», следовавшего по маршруту № 38 («Темерник — Главный автовокзал»), трогался с места. По предварительным данным, именно в этот момент 14-летняя пассажирка упала в салоне.