Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в автобусе упавший 14-летняя пассажирка получила травмы

После падения в ростовском автобусе школьницу отвезли в больницу.

В Ростове сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали инцидента с травмированием несовершеннолетней пассажирки в автобусе. Об этом сообщили в ведомстве.

Авария произошла вечером в пятницу 27 февраля. Примерно в 19:08 напротив домов №№ 36−38 по проспекту Ворошиловскому 34-летний водитель автобуса «ЛИАЗ», следовавшего по маршруту № 38 («Темерник — Главный автовокзал»), трогался с места. По предварительным данным, именно в этот момент 14-летняя пассажирка упала в салоне.

В результате падения школьница получила травмы. Для оказания медицинской помощи пострадавшая была доставлена в больницу.

Из-за случившегося Госавтоинспекция обращается к жителям города с просьбой быть внимательнее в поездках. Правоохранители настоятельно рекомендуют пассажирам автобусов во время движения обязательно держаться за поручни и воздерживаться от перемещения по салону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.