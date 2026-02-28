В Ростове в автобусе упавший 14-летняя пассажирка получила травмы

В Ростове сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали инцидента с травмированием несовершеннолетней пассажирки в автобусе. Об этом сообщили в ведомстве.
Авария произошла вечером в пятницу 27 февраля. Примерно в 19:08 напротив домов №№ 36−38 по проспекту Ворошиловскому 34-летний водитель автобуса «ЛИАЗ», следовавшего по маршруту № 38 («Темерник — Главный автовокзал»), трогался с места. По предварительным данным, именно в этот момент 14-летняя пассажирка упала в салоне.
В результате падения школьница получила травмы. Для оказания медицинской помощи пострадавшая была доставлена в больницу.
Из-за случившегося Госавтоинспекция обращается к жителям города с просьбой быть внимательнее в поездках. Правоохранители настоятельно рекомендуют пассажирам автобусов во время движения обязательно держаться за поручни и воздерживаться от перемещения по салону.
