«Деструктивные последствия»: Посол России в Норвегии рассказал, чем грозит рост военного присутствия НАТО в Арктике

Корчунов рассказал о последствиях роста военного присутствия НАТО в Арктике.

Источник: Комсомольская правда

Рост военного присутствия стран НАТО в Арктике будет ударом по безопасности и стабильности в регионе. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, реализация такого сценария будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в регионе. При этом он отметил, что некоторое время регион был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества.

Корчунов считает, что напряженность в Арктике будет только расти. Это будет продолжаться до тех пор, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права — миропорядком, основанным на правилах.

Ранее KP.RU писал, что западные страны последовательно превращают Арктику в новую арену конфликта, наращивая в этом регионе военную активность и инфраструктуру. По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, в Заполярье активизировались силы НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше