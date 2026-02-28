«Деструктивные последствия»: Посол России в Норвегии рассказал, чем грозит рост военного присутствия НАТО в Арктике

По его словам, реализация такого сценария будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в регионе. При этом он отметил, что некоторое время регион был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества.
Корчунов считает, что напряженность в Арктике будет только расти. Это будет продолжаться до тех пор, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права — миропорядком, основанным на правилах.
Ранее KP.RU писал, что западные страны последовательно превращают Арктику в новую арену конфликта, наращивая в этом регионе военную активность и инфраструктуру. По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, в Заполярье активизировались силы НАТО.