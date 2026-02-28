Большая уральская тропа первой в России получила паспорт

Как пояснил сооснователь Большой уральской тропы Петр Штеркель, паспорт тропы составляют в том числе для того, чтобы понять, сколько людей выдержит тропа без ущерба для природы. Он даёт информацию, которая может быть полезна при планировании и прохождении того маршрута. В документы прописаны технические характеристики: тип, протяжённость в километрах и днях, как проходит нитка маршрута, GPS-координаты основных точек притяжения, покрытие мобильной связью. Подробно расписан план прохождения маршрута. Отдельно прописываются препятствия на отрезках маршрутов, имеющих категорию сложности. Даются рекомендации по предмаршрутной подготовке и необходимой экипировке.