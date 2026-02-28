Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большая уральская тропа первой в России получила паспорт

Часть Большой уральской тропы, проходящая через Башкирию, стала паспортизированной. Министерство природных ресурсов и экологии РФ утвердило паспорта Большой уральской тропы для отрезков, проходящих через три национальных парка Урала, — «Башкирия», «Зюраткуль», «Таганай». Это первый в России Паспорт тропы.

Источник: Лариса Позднякова и Александр Ежъ Осипов / Сообщество "Большая уральская тропа" в социальной сети "ВКонтакте"

Большая уральская тропа — это российская всесезонная туристическая тропа протяженностью 2300 километров. Она линейная, полностью промаркирована бело-красными метками и оцифрована. Трек проходит через Пермский край, Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области и Башкирию. Объединяет самые красивые природные достопримечательности в границах Уральских гор.

Как пояснил сооснователь Большой уральской тропы Петр Штеркель, паспорт тропы составляют в том числе для того, чтобы понять, сколько людей выдержит тропа без ущерба для природы. Он даёт информацию, которая может быть полезна при планировании и прохождении того маршрута. В документы прописаны технические характеристики: тип, протяжённость в километрах и днях, как проходит нитка маршрута, GPS-координаты основных точек притяжения, покрытие мобильной связью. Подробно расписан план прохождения маршрута. Отдельно прописываются препятствия на отрезках маршрутов, имеющих категорию сложности. Даются рекомендации по предмаршрутной подготовке и необходимой экипировке.

«Для особо охраняемых природных территорий важно, чтобы туризм не вредил природе, а люди путешествовали безопасно для себя. В нацпарках можно путешествовать только по специально оборудованным маршрутам с учётом допустимой рекреационной ёмкости», — подчеркнул Петр Штеркель.

Ранее впервые в истории России девушка в одиночку прошла 2300 километров по Большой уральской тропе. Оксане Лыткиной понадобилось 120 дней, писал «Башинформ».