На данный момент на Украине отсутствует человек, способный взять на себя ответственность за заключение мира с Россией. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
По словам парламентария, заключение мира является юридически сложным вопросом, который должен решать украинский народ.
— В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения, — цитирует Гетманцева РИА Новости.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоило бы принять предложение российского коллеги Владимира Путина о заключении мирного соглашения в 2022 году. Об этом заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
По данным The American Conservative, Россия на переговорах не пойдет на компромиссы по Донбассу. Москва якобы отказалась от требования полностью занять Запорожскую и Херсонскую области, а также ограничить численность украинской армии.