Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Об этом в субботу, 28 февраля, заявил глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац.

— Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль, — цитирует Каца The Times of Israel.

По данным иранского агентства Fars, 28 февраля в Тегеране прозвучали три взрыва. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

22 февраля западные СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и возможного сбоя системы управления страной в случае военного конфликта.

18 февраля правительство Израиля допустило, что Иран нанесет ракетный удар по территории страны даже в случае, если национальная армия обороны не примет участия в потенциальных ударах США по Ирану.

16 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов рассмотреть сделку с иранскими властями при условии вывоза обогащенного урана из страны, устранения всех возможностей по обогащению урана в будущем, решении вопроса баллистических ракет и остановки «оси террора», построенной Ираном.

