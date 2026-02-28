Глава OpenAI Альтман объявил о сделке с Пентагоном и поддержал Anthropic

Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о сделке с Пентагоном и поддержал подход компании Anthropic к вопросам безопасности. Об этом он сообщил в соцсети X.
По его словам, OpenAI договорилась с американским военным ведомством о развертывании ИИ-моделей компании в «секретной сети» Пентагона. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить использование технологий Anthropic в федеральных структурах на фоне конфликта компании с военными.
«Сегодня вечером мы достигли соглашения с министерством войны о развертывании наших моделей в их секретной сети», — написал Альтман.
Он добавил, что в соглашение включены два ключевых принципа — запрет на внутреннюю массовую слежку и обязательная человеческая ответственность за применение силы, в том числе при использовании автономных систем вооружений. По его словам, ведомство согласилось закрепить эти положения в законе и политике.
Напомним, относительно недавно OpenAI объявила о запуске новой версии ChatGPT для генерации изображений. В компании заявляли, что модель работает быстрее предыдущей и точнее выполняет пользовательские запросы. Сервис стал доступен для всех пользователей основного чата.