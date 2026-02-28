Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава OpenAI Альтман объявил о сделке с Пентагоном и поддержал Anthropic

Альтман сообщил, что Пентагон согласился на отсутствие массовой внутренней слежки.

Источник: Комсомольская правда

Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о сделке с Пентагоном и поддержал подход компании Anthropic к вопросам безопасности. Об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, OpenAI договорилась с американским военным ведомством о развертывании ИИ-моделей компании в «секретной сети» Пентагона. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить использование технологий Anthropic в федеральных структурах на фоне конфликта компании с военными.

«Сегодня вечером мы достигли соглашения с министерством войны о развертывании наших моделей в их секретной сети», — написал Альтман.

Он добавил, что в соглашение включены два ключевых принципа — запрет на внутреннюю массовую слежку и обязательная человеческая ответственность за применение силы, в том числе при использовании автономных систем вооружений. По его словам, ведомство согласилось закрепить эти положения в законе и политике.

Напомним, относительно недавно OpenAI объявила о запуске новой версии ChatGPT для генерации изображений. В компании заявляли, что модель работает быстрее предыдущей и точнее выполняет пользовательские запросы. Сервис стал доступен для всех пользователей основного чата.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше