Глава OpenAI Альтман объявил о сделке с Пентагоном и поддержал Anthropic

Он добавил, что в соглашение включены два ключевых принципа — запрет на внутреннюю массовую слежку и обязательная человеческая ответственность за применение силы, в том числе при использовании автономных систем вооружений. По его словам, ведомство согласилось закрепить эти положения в законе и политике.