В Башкирии на трассе легковушка столкнулась с двумя грузовиками, есть погибшие

На трассе в Башкирии в ДТП с двумя грузовиками погибли водитель и пассажир легковушки.

Источник: Комсомольская правда

Прошлой ночью в Кушнаренковском районе Башкирии на 76-м километре трассы Р-240 в ДТП погибли водитель и пассажир «Форд Фокус». По данным республиканской госавтоинспекции, 54-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения около подъездной дороги к трассе М-12 «Восток», где столкнулся с грузовиком «МАН».

Как уточнили в ГАИ по Башкирии, после столкновения «Форд» отлетел в сторону и врезался в еще один грузовик «МАН», двигавшийся по встречной полосе. В результате аварии водитель легковушки и его 52-летний пассажир погибли на месте. Еще один 23-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.

