Единый диспетчерский центр откроется на границе Казахстана

Новый проект сократит очереди на границе и повысить прозрачность процедур.

Источник: Официальный канал Торгового представительства России в Казахстане

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. В Казахстане проводится масштабная модернизация пунктов пропуска и цифровизации таможенной системы.

В августе 2026 года появится единый диспетчерский центр, который объединит управление потоками грузов по всей таможенной границе.

Это позволит:

  • быстрее реагировать на изменения трафика;
  • сократить очереди;
  • повысить прозрачность процедур.

Особое внимание уделяется пункту пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном. После обновления его пропускная способность составит:

  • до 70 000 человек в сутки;
  • 2 000 легковых авто;
  • 200 автобусов.

До конца 2026-го суммарная мощность обновленных КПП достигнет до 5 млн автомобилей в год.