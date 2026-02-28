Единый диспетчерский центр откроется на границе Казахстана

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. В Казахстане проводится масштабная модернизация пунктов пропуска и цифровизации таможенной системы.
В августе 2026 года появится единый диспетчерский центр, который объединит управление потоками грузов по всей таможенной границе.
Это позволит:
- быстрее реагировать на изменения трафика;
- сократить очереди;
- повысить прозрачность процедур.
Особое внимание уделяется пункту пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном. После обновления его пропускная способность составит:
- до 70 000 человек в сутки;
- 2 000 легковых авто;
- 200 автобусов.
До конца 2026-го суммарная мощность обновленных КПП достигнет до 5 млн автомобилей в год.