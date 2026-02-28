Ричмонд
Израиль нанес удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение

Израиль сообщил о превентивном ударе по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв прогремел в Тегеране, в небо поднялся густой столб дыма. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Fars News Agency также добавляет, что несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури в Тегеране, всего на данный момент произошло три взрыва.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране введено чрезвычайное положение. По его словам, в результате действий Израиля в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по территории страны.

Ранее сайт KP.RU писал, что советники президента США Дональда Трампа считают выгодным сценарий, при котором Израиль первым нанесет удар по Ирану.

В окружении главы Белого дома обсуждается вариант, при котором израильская атака спровоцирует Тегеран на ответные действия.

