Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

Сирены воздушной тревоги впервые за долгое время прозвучали в Тель-Авиве. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает The Times of Israel.

Служба командования тыла направила населению сообщение с рекомендацией находиться рядом с защищенными помещениями из-за сложившейся ситуации с безопасностью.

Министр обороны Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. С 9:00 по московскому времени в Израиле запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа в офисах, за исключением ключевых отраслей.

Также Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана, сообщается в публикации.

28 февраля Кац заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По данным иранских СМИ, в Тегеране прозвучали три взрыва. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В начале февраля Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удары по объектам ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии». По данным СМИ, в Тель-Авиве уверены, что сейчас наступил «исторический момент» для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.

