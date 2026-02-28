В древних погребениях Хакасии нашли каменные плиты с изображениями сцен охоты

«Ученые пришли к выводу, что петроглифы попадали в курганы разными путями. Часть плит, аккуратно встроенных в конструкцию могилы, могли создаваться специально для погребального обряда и нести ритуальную нагрузку. Другие же плиты, найденные перевернутыми, разбитыми или обломанными по линиям рисунка, явно использовались как обычный строительный материал. Это означает, что строители курганов иногда вторично использовали более древние священные камни, уже не придавая значения их первоначальному смыслу», — рассказали в пресс-службе.