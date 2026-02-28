В древних погребениях Хакасии нашли каменные плиты с изображениями сцен охоты

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН на разновременных памятниках в курганах Хакасии обнаружили каменные плиты с петроглифами, изображающими сцены охоты и другие сюжеты. Ученые предполагают, что строители курганов могли повторно использовать такие древние плиты, уже не предавая им сакрального значения, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Как правило, петроглифы на этой территории располагаются на скалах, что усложняет их датировку. В данном же случае, когда они являются частью закрытых погребальных комплексов, можно четко связать их с конкретным археологическим временем по сопроводительному инвентарю и другим данным контекста. Это предоставляет редкую возможность для создания надежной хронологической шкалы наскального искусства региона», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Варвары Трубниковой.
Ученые исследовали два могильника в Аскизском районе Республики Хакасия. Они представляют собой разновременные могильники, функционировавшие более трех тысяч лет — с эпохи ранней бронзы (III тысячелетие до н. э.) вплоть до рубежа эр. Как отмечают в пресс-службе, на их территории сосредоточены погребальные комплексы практически всех археологических культур, известных в Хакасии.
Исследователи проанализировали плиты, относящиеся к раннему железному веку (с VIII века до н. э. по II век н. э.). Они провели сравнительный анализ: стилистику, сюжеты и детали петроглифов из курганов сопоставили с известными изображениями на открытых скалах Минусинской котловины, а также с реальными предметами вооружения и быта, найденными в погребениях соответствующего периода.
Об использовании плит с петроглифами.
«Ученые пришли к выводу, что петроглифы попадали в курганы разными путями. Часть плит, аккуратно встроенных в конструкцию могилы, могли создаваться специально для погребального обряда и нести ритуальную нагрузку. Другие же плиты, найденные перевернутыми, разбитыми или обломанными по линиям рисунка, явно использовались как обычный строительный материал. Это означает, что строители курганов иногда вторично использовали более древние священные камни, уже не придавая значения их первоначальному смыслу», — рассказали в пресс-службе.
Как рассказала младший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Вера Лурье, на шести из десяти плит были опознаны сюжеты. Например, характерная для более ранней культуры сцена охоты человека с собакой на крупное животное, возможно, мифологическое. Для более позднего времени характерны абстрактные изображения — спирали, лабиринтообразные линии и схематичные антропоморфные фигуры.
Как отметили в пресс-службе, петроглифы из закрытых комплексов служат своеобразными «эталонами» для датировки схожих изображений на скалах. Отдельные детали изображений — например, чеканы, кинжалы и луки, — находят прямые параллели в материальной культуре того времени.