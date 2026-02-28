Уходящая натура: какой была эта зима в Казани

Сегодня, 28 февраля, — последний день календарной зимы. В Татарстане зима 2025/2026 запомнится в первую очередь частыми и обильными снегопадами. Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь заявил, что текущая зима в республике войдет в историю как одна из самых снежных за последние 10 лет. К концу второй декады февраля высота снежного покрова в Казани достигла 87 см, с начала месяца в городе выпало две месячные нормы осадков. Какой выдалась уходящая зима в Казани ­- в нашей фотогалерее.