Ученые обеспокоены вирусом из Африки, вызывающим кровоизлияние в глаза

Марбургская геморрагическая лихорадка сопровождается высокой температурой, сильными головными и мышечными болями, рвотой, диареей и внутренними кровотечениями. Во время предыдущих вспышек вирус убивал до 88% заразившихся, он вызывал кровотечения из глаз, десен и других частей тела. Показатель его смертности выше, чем при лихорадке Эбола, от которой умирает примерно половина заболевших, отмечает автор публикации.