Ученые обеспокоены вирусом из Африки, вызывающим кровоизлияние в глаза

Исследователь Боско Атукватсе и его команда из проекта «Львы Кьямбуры» в Уганде случайно обнаружили эпицентр смертельной марбургской геморрагической лихорадки во время наблюдения за леопардами, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Ученым удалось найти пещеру с зараженными летучими мышами — туда их «привели» леопарды. Команда установила камеры и выяснила, что за пять месяцев место посетили 400 групп туристов, кроме того, больных мышей ели дикие животные.
По словам Атукватсе, большинство людей, которых видели в пещере, не носили масок, перчаток или других средств защиты и находились в непосредственной близости от летучих мышей, что серьезно повышало риск заражения.
«Эти наблюдения являются первым экологическим подтверждением существования динамичной многовидовой сети распространения вируса Марбург в известном очаге заражения и могут стать своего рода Розеттским камнем для понимания механизмов зоонозного распространения в режиме реального времени», — объяснил ученый.
Автор материала подчеркивает, что так команда исследователей показала, что легкодоступные пещеры создают очаги, где летучие мыши, дикие животные и люди тесно взаимодействуют друг с другом, что способствует распространению смертельных вирусов, таких как Марбург.
Марбургская геморрагическая лихорадка сопровождается высокой температурой, сильными головными и мышечными болями, рвотой, диареей и внутренними кровотечениями. Во время предыдущих вспышек вирус убивал до 88% заразившихся, он вызывал кровотечения из глаз, десен и других частей тела. Показатель его смертности выше, чем при лихорадке Эбола, от которой умирает примерно половина заболевших, отмечает автор публикации.
