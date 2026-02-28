В Омской области с 1 марта изменится расчёт стоимости проезда на электричках

С 1 марта в Омской области вступают в силу новые тарифы на поездки электропоездами АО «Омск-пригород». Вместе с ценами меняется и сам принцип расчёта: прежнее деление маршрутов на 17 тарифных зон больше не применяется. Соответствующий приказ РЭК Омской области № 29/11 подписан 19 февраля председателем комиссии Дмитрием Русских.
Ранее РЭК уже повышала тарифы с 11 января 2026 года, однако схема оставалась прежней — стоимость определялась расстоянием между станциями в рамках тарифных зон. По этой системе полный билет мог обходиться пассажирам от 22 до 262 рублей.
Теперь вводится единая логика расчёта. Проезд в черте Омска — в пределах станций Московка и остановочного пункта имени Н. И. Данильченко — будет стоить 45 рублей независимо от того, насколько далеко пассажир едет внутри этих границ. За пределами города первые 15 километров также оценят в 45 рублей, а начиная с 16-го километра за каждый следующий километр добавят по 3 рубля 17 копеек: чем дальше конечная станция, тем выше итоговая стоимость.
В АО «Омск-пригород» уточнили, что доплата за проезд в вагоне комфорт-класса не изменится и составит 50 рублей за поездку. Все федеральные и региональные льготы для пассажиров сохраняются.