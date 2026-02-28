В Омской области с 1 марта изменится расчёт стоимости проезда на электричках

Теперь вводится единая логика расчёта. Проезд в черте Омска — в пределах станций Московка и остановочного пункта имени Н. И. Данильченко — будет стоить 45 рублей независимо от того, насколько далеко пассажир едет внутри этих границ. За пределами города первые 15 километров также оценят в 45 рублей, а начиная с 16-го километра за каждый следующий километр добавят по 3 рубля 17 копеек: чем дальше конечная станция, тем выше итоговая стоимость.