Медведю Диксону из Красноярского края открыли памятник в Москве

В Московском зоопарке открыли памятник медведю Диксону.

Источник: t.me/svetlanaakulova1

На Новой территории Московского зоопарка появился памятник белому медведю Диксону из Красноярского края. Как сообщила директор учреждения Светлана Акулова, что новый арт-объект должен напоминать каждому: спасение краснокнижного хищника начинается с маленького шага — с неравнодушия.

Напомним, что животное спасли в сентябре 2022 года на севере нашего региона, близ поселка Диксон — отсюда и его имя. Медведь был тяжело ранен, с перебитой спиной и парализованными лапами.

Решено было перевезти его прямо в столицу, где им занялись опытные доктора. Диксон прожил год, даже подавал надежды на выздоровление. Он успел стать настоящей звездой соцсетей, однако, к сожалению, в конце сентября 2023 года скончался.

Памятник установили напротив вольера белых медведей.

«Это знак благодарности за ту невероятную силу жизни, которую Диксон подарил каждому из нас», — написала Акулова.

