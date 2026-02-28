Ричмонд
ВС Афганистана сбили пакистанский истребитель и захватили пилота в плен

Вооруженные силы Афганистана сбили пакистанский истребитель в афганской провинции Нангархар и захватили пилота в плен. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает Tolo News.

Новость дополняется.

Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
