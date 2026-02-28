Весенние ярмарки в Кишиневе: Где и когда можно купить оригинальные мэрцишоры. а также подарки к Женскому дню — сообщаем адреса

С 10 февраля по 10 марта на Соборной площади «Рождество Господне» и в районах города пройдут весенние ярмарки про продаже мэрцишоров, изделий народных промыслов и изделий ручной работы, сувениров и садовых цветов в рамках весенних праздников «Мэрцишор» и «8 марта»;