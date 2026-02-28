Ричмонд
Весенние ярмарки в Кишиневе: Где и когда можно купить оригинальные мэрцишоры. а также подарки к Женскому дню — сообщаем адреса

Весенние ярмарки в столице давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Кишинёвская мэрия сообщает, что в выходные дни — 28 февраля по 1 марта — в районах столицы пройдут ярмарки и выставки местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей.

Центр.

С 10 февраля по 10 марта на Соборной площади «Рождество Господне» и в районах города пройдут весенние ярмарки про продаже мэрцишоров, изделий народных промыслов и изделий ручной работы, сувениров и садовых цветов в рамках весенних праздников «Мэрцишор» и «8 марта»;

На улице Митрополита Варлаама, на участке между улицами Армеянской и Тигина — Тематическая ярмарка «Primăvara» проходит с 14 февраля по 15 марта.

Чеканы.

На бульваре Мирчи чел Бэтрын, на пересечении с улицей П. Заднипру, по 1 марта работает я рмарка маклуих предпринимателей.

Кишиневская мэрия призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.

