Весенние ярмарки в Кишиневе: Где и когда можно купить оригинальные мэрцишоры. а также подарки к Женскому дню — сообщаем адреса

Кишинёвская мэрия сообщает, что в выходные дни — 28 февраля по 1 марта — в районах столицы пройдут ярмарки и выставки местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей.
Центр.
С 10 февраля по 10 марта на Соборной площади «Рождество Господне» и в районах города пройдут весенние ярмарки про продаже мэрцишоров, изделий народных промыслов и изделий ручной работы, сувениров и садовых цветов в рамках весенних праздников «Мэрцишор» и «8 марта»;
На улице Митрополита Варлаама, на участке между улицами Армеянской и Тигина — Тематическая ярмарка «Primăvara» проходит с 14 февраля по 15 марта.
Чеканы.
На бульваре Мирчи чел Бэтрын, на пересечении с улицей П. Заднипру, по 1 марта работает я рмарка маклуих предпринимателей.
Кишиневская мэрия призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.
