Сергей Взрезнов: крестьянин по сословию, барин по делам

К 1678 году хозяйство брата Сергея — Тимофея Взрезнова — разрослось, он приобрел два соседних пустовавших двора. А уже через несколько лет к брату перебрался и сам Сергей, покинув двор Муромцева. Судя по сохранившимся документам, Тимофей скончался предположительно к 1682 году, а Сергей стал полноправным наследником его капитала и начал активную торговую деятельность. Он владел двумя хорошо оснащенными стругами (плоскодонными деревянными парусниками, которые использовали на Руси для перевозки людей и грузов по рекам и озерам в 10−18 веках).