Сергей Взрезнов: крестьянин по сословию, барин по делам

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже 17−20 веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Сергей Григорьевич Взрезнов — промышленник из села Лысково Курмышского уезда (ныне — Нижегородская область), крупный поставщик волжских товаров в Москву и настоящий образец целеустремленного человека, выросшего из крепостного крестьянина в видного купца и бурмистра.
Род Взрезновых издавна проживал в Лыскове. Дед будущего коммерсанта занимался обработкой пашенной земли и брал откуп за перевоз через Волгу. Переправы через крупные реки в то время находились под надзором государства, но право на их осуществление можно было взять в откуп (своеобразную аренду). Для ведения такого бизнеса перевозчик был обязан организовать средства переправы и содержать их в надлежащем порядке. По истечении срока откупа арендатор должен был сдать в казну необходимую сумму — часть из полученных таким образом доходов ежегодно направляли на строительство и ремонт средств переправы и причалов.
Отец Сергея унаследовал семейный двор и впоследствии передал его старшему сыну и брату нашего героя — Тимофею. Сергею же пришлось начинать свой путь с самых низов. Он пошел на службу к одному из самых состоятельных односельчан — Василию Муромцеву. В его дворе были «купленные люди польского полону», а также русские крепостные, среди которых и Взрезнов.
К 1678 году хозяйство брата Сергея — Тимофея Взрезнова — разрослось, он приобрел два соседних пустовавших двора. А уже через несколько лет к брату перебрался и сам Сергей, покинув двор Муромцева. Судя по сохранившимся документам, Тимофей скончался предположительно к 1682 году, а Сергей стал полноправным наследником его капитала и начал активную торговую деятельность. Он владел двумя хорошо оснащенными стругами (плоскодонными деревянными парусниками, которые использовали на Руси для перевозки людей и грузов по рекам и озерам в 10−18 веках).
Первое судно ушло 22 июня 1682 года из Астрахани в Нижний Новгород. Экипаж из 40 наемных рабочих перевозил на нем рыбу, соль и икру. Для охраны от речных разбойников парусник был оснащен необходимым оружием. Спустя два месяца, 21 августа, из Астрахани до Симбирска (ныне — Ульяновск) ушло еще одно судно Взрезнова, груженое выделанной кожей, сорочинским пшеном, красным и полосатым шелком, а также хлопчатобумажными тканями.
Коммерсант ежегодно отправлял по несколько стругов из Астрахани до Нижнего Новгорода. В городе прибытия его товары перегружались на другие суда и отправлялись в Ярославль и Москву, что помогло Взрезнову стать одним из самых известных региональных поставщиков Москвы.
Зимой 1694 года Сергей Григорьевич вместе с другим лысковчанином Иваном Желваковым взялся за новое дело — общий подряд у крестьянина Клима Калмыкова. Предприниматели в течение шести лет должны были заниматься перевозками рыбы из Астрахани в Москву, а также на Макарьевскую ярмарку — одну из крупнейших в России в 17 — начале 19 веков. Она находилась на середине торгового пути по реке Волге, в 88 километрах от Нижнего Новгорода. Там же они взяли еще один подряд по перевозке жалования военным в Астрахань.
Ежегодная прибыль от исполнения общего подряда делилась пополам между заказчиком и исполнителями. Таким же образом распределялись и траты на промысел. Кроме того, партнеры обязывались следить за наймом рабочих и приемом грузов в Нижнем Новгороде. В Симбирске и Казани коммерсанты отвечали за прием хлеба, а в Астрахани сдавали хлебные запасы и закупали рыбу. Также они должны были заниматься приобретением новых судов и доставлять припасы в Москву.
В 1695 году Взрезнов получает новый, особенно интересный подряд, который в некотором смысле сводит его с домом Романовых: по указу «великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича (будущего императора Петра I)» коммерсант получил из казны восемь тысяч лубьев (растительное волокно для производства лаптей или пряжи) для продажи в Астрахани по 13 рублей (сейчас — примерно 255 тысяч рублей) за тысячу штук.
Бизнесмен продолжал наращивать капитал и продвигался по социальной лестнице. Так, в 1700 году Взрезнов стал пашенным крестьянином (отдельная категория свободных крестьян, занятых обработкой государственной пашни) села Лысково.
Сергею Григорьевичу принадлежали двор и собственные крепостные, также за ним числилась мельница на реке Сундовик. Такое разнообразие имущества было примечательно: Взрезнов был одновременно и пашенным крестьянином, и бобылем. Пашенные крестьяне могли работать только на государственной земле, а бобыли не имели земельных владений, но могли заниматься торговлей или ремеслом. Предприниматель же благодаря наличию собственных крепостных мог и обрабатывать землю, и одновременно заниматься мельничным промыслом и торговлей, таким образом имея сразу несколько направлений бизнеса.
В 1700 году Взрезнов решил осуществить давнюю мечту — полностью на свои средства построить в Лыскове каменный храм на месте обветшавшей деревянной Спасской церкви. Новый Пятиглавый собор построили в 1711 году, и с тех пор он украшает Большую Советскую улицу в Лыскове.
Несмотря на связи с нижегородским и московским купечеством и должность лысковского бурмистра, Взрезнов так и остался почти до конца жизни крестьянином, пока не выкупил в Лыскове винокуренный завод во втором десятилетии 18 века.
Что помогло Сергею Взрезнову на его предпринимательском пути? Секрет успеха коммерсанта заключался в его крестьянском происхождении — трудолюбие было у него в крови. Он не боялся рисковать и всегда пользовался любыми возможностями, которые могли приумножить унаследованный капитал.