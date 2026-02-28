Al Jazeera: США и Израиль наносят совместные удары по Ирану

США и Израиль наносят совместные удары по Ирану. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.
Ранее стало известно, что в Тегеране прогремело по меньшей мере три взрыва, в небо поднялся густой столб дыма.
По информации The New York Times жители Тегерана сообщили, что видели поднимающийся дым над районом, где расположены президентский дворец и здание Совета национальной безопасности.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В Израиле введено чрезвычайное положение. Кац утверждает, что в результате действий Израиля ожидается ракетный и беспилотный удар по территории страны.
Ранее KP.RU опубликовал кадры последствий удары Израиля по Ирану. Также сообщалось, что несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури в Тегеране.