«Малыш» полка: как Калюжный сыграл донецкого добровольца

Вернее, сын просто пишет рэп и мечтает выступить на крутом концерте. Его зовут Дима, и он главный герой фильма, Калюжный играет именно его. Знаем мы о нем только то, что у него есть художественный вкус. Его откровенно коробит, когда отец пытается читать ему свои неуклюжие стихи, где «я пройду по дороге через огонь, сквозь окопы, там насмерть врывались», а потом вдруг «затихает бриз», «вспоминаю тебя, прижимаясь к стене» и «потери для меня теперь как данность».