NYT: США принимали участие в атаке Израиля на Иран

В Тель-Авиве впервые за долгое время прозвучали сирены воздушной тревоги. Служба командования тыла направила населению сообщение с рекомендацией находиться рядом с защищенными помещениями из-за сложившейся ситуации с безопасностью. Также Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана.