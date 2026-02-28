Ричмонд
NYT: США принимали участие в атаке Израиля на Иран

США принимали участие в атаке Израиля на Иран. Об этом в субботу, 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, операция планировалась месяцами, а дата начала была определена несколько недель назад.

Официального подтверждения от Белого дома на данный момент нет.

— Американский чиновник сообщил, что наносятся американские военные удары по Ирану, — говорится в материале.

28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По данным иранских СМИ, в Тегеране прозвучали три взрыва.

В Тель-Авиве впервые за долгое время прозвучали сирены воздушной тревоги. Служба командования тыла направила населению сообщение с рекомендацией находиться рядом с защищенными помещениями из-за сложившейся ситуации с безопасностью. Также Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана.

В начале февраля Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удары по объектам ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии».

