МО Афганистана сообщило о нанесении новых авиаударов по объектам в Пакистане

Афганистан нанес новые авиационные удары по объектам в Пакистане. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Афганистана.

— Военно-воздушные силы Министерства национальной обороны страны вновь нанесли удары по военным объектам Пакистана в Мираншахе и Спин-Ваме. Эти авиаудары были нанесены вчера ночью около полуночи, — говорится в заявлении афганского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети Х.

Уточняется, что в результате этих ударов «были разрушены военные базы в Мираншахе и Спин-Ваме», что нанесло значительные потери пакистанской армии.

В МО добавили, что совершили атаку в ответ на «непрекращающиеся воздушные вторжения» военного режима Пакистана.

В этот же день Вооруженные силы Афганистана сбили пакистанский истребитель в афганской провинции Нангархар и захватили пилота в плен.

Политолог Юрий Светов заявил, что напряженность между этими странами сохранится, несмотря на низкую вероятность начала крупномасштабных военных столкновений. Он уточнил, что корни конфликта уходят глубоко в историю региона.

Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
