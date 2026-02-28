МО Афганистана сообщило о нанесении новых авиаударов по объектам в Пакистане

Афганистан нанес новые авиационные удары по объектам в Пакистане. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Афганистана.
— Военно-воздушные силы Министерства национальной обороны страны вновь нанесли удары по военным объектам Пакистана в Мираншахе и Спин-Ваме. Эти авиаудары были нанесены вчера ночью около полуночи, — говорится в заявлении афганского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети Х.
Уточняется, что в результате этих ударов «были разрушены военные базы в Мираншахе и Спин-Ваме», что нанесло значительные потери пакистанской армии.
В МО добавили, что совершили атаку в ответ на «непрекращающиеся воздушные вторжения» военного режима Пакистана.
В этот же день Вооруженные силы Афганистана сбили пакистанский истребитель в афганской провинции Нангархар и захватили пилота в плен.
Политолог Юрий Светов заявил, что напряженность между этими странами сохранится, несмотря на низкую вероятность начала крупномасштабных военных столкновений. Он уточнил, что корни конфликта уходят глубоко в историю региона.