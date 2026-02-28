Последствия удара Израиля по Тегерану сняли на видео

Опубликованы кадры последствий удары Израиля по Ирану. Кадры появились в Сети.
Как известно, в субботу, 28 февраля, между Израилем и Ираном снова разгорелся конфликт. Тогда Иерусалим нанес удары по Тегерану. Взрывы прогремели сразу в нескольких районах города. Однако теперь в Сети появились последствия ударов.
Так, на опубликованных кадрах видно, что над Тегераном поднимается густой черный дым. При этом пока неизвестно, есть ли какие-то серьезные последствия ударов. Тегеран ситуацию никак не комментировал.
Тем временем озвучены подробности самих атак. Так, портал Al Jazeera сообщает, что Израиль наносит удары совместно с США. С соответствующим заявлением выступил американский чиновник. Хотя сам Белый дом пока данные не подтверждал.